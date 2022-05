Calciomercato Milan – La Lazio piomba su Messias: la situazione

Il futuro con la maglia del Milan di Junior Messias è tutt'altro che sicuro: sul giocatore di proprietà del Crotone, si muove la Lazio

Nonostante le buone prestazioni recenti il futuro di Junior Messias con la maglia del Milan è tutto da scrivere. Il giocatore brasiliano, arrivato in prestito oneroso dal Crotone per 2,5 milioni, potrebbe essere riscattato dai rossoneri per una cifra che si aggira intorno ai 5,5 milioni.