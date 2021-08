Calciomercato Milan – La Juventus ha chiuso per Kaio Jorge: i dettagli

La Juventus ha strappato Kaio Jorge alla concorrenza di Milan e Benfica. Le cifre definitive per l'acquisto del giovane centravanti del Santos

Colpo di calciomercato per la Juventus di Massimiliano Allegri : i bianconeri hanno preso Kaio Jorge , classe 2002 , giovane attaccante brasiliano del Santos . La 'Vecchia Signora' è riuscita, con un magistrale lavoro portato a termine con il suo entourage, a strappare il giocatore alla concorrenza del Milan (che in prima istanza sembrava essere in vantaggio) e del Benfica .

Del trasferimento di Kaio Jorge alla Juventus parlano tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola. Il ragazzo, che è volato a Recife dalla famiglia, è atteso a Torino nella giornata di giovedì per iniziare la sua avventura in bianconero. Il suo contratto con il Santos sarebbe scaduto il prossimo 31 dicembre: la Juventus, che aveva inizialmente bloccato Kaio Jorge a costo zero per gennaio 2022, ha voluto anticipare il suo arrivo in Italia negoziando con il club paulista per il suo immediato trasferimento.