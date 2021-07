Calciomercato Milan – Kvaratskhelia sempre più vicino: le ultime

Kvicha Kvaratskhelia, fantasista georgiano del Rubin Kazan, è sempre più vicino al Milan in questa sessione di calciomercato: i dettagli

Kvicha Kvaratskhelia , fantasista georgiano del Rubin Kazan, è sempre più vicino al Milan in questa sessione di calciomercato . Dopo l'indiscrezione di ieri , lanciata dalla testata giornalistica russa 'Metaratings', arrivano nuove conferme. Il giornalista Lasha Kokiashvili , punto di riferimento per le notizie sul calcio georgiano, ha confermato come una trattativa tra il Milan ed il Rubin Kazan abbia preso il via nelle scorse ore.

Secondo il giornalista georgiano, sarebbe arrivato un 'no comment' forzato da parte del centrocampista, il quale probabilmente non può rilasciare dichiarazioni su un possibile trasferimento. Gli agenti di Kvaratskhelia sono al lavoro in queste ore per portarlo al Milan e dunque è naturale che nessuno si sbottoni. Il Rubin Kazan valuta il talento classe 2001 almeno 18 milioni di euro, prezzo che il Milan sta tentando di limare. La formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto potrebbe portare la trattativa alla chiusura. Brandt, Ilicic e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.