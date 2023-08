Calciomercato Milan – Pioli blinda Krunic: niente Fenerbahçe per lui

Rade Krunic non lascerà il Milan per il Fenerbahçe in questo calciomercato estivo. Il club rossonero ha deciso di rinnovargli il contratto

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato sulla situazione di Rade Krunic . Il centrocampista bosniaco, classe 1993 , benché fortemente richiesto dal Fenerbahçe , resterà alla corte di Stefano Pioli . È stato lo stesso tecnico rossonero, di fatto, a fornire il suo punto di vista sull'ex Empoli nell'immediato post-partita dell'amichevole Monza-Milan , gara valida per la prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi'.

Calciomercato Milan: Krunic non andrà al Fenerbahçe

«Il centrocampo così com’è, mi piace. Krunic distratto dal Fenerbahçe? Farei giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un’altra parte? Lui con gli atteggiamenti mi dice altro. Non sono le parole che contano, ma gli atteggiamenti, e Rade su questo non ha mai sbagliato». Pioli ha eletto Krunic a titolare, come centrocampista davanti alla difesa, nel suo nuovo 4-3-3. Un intoccabile della sua mediana: così com'è stato in tutte le amichevoli estive finora.