Calciomercato Milan – Krunic piace al Norwich: la situazione del bosniaco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rade Krunic, fedelissimo di mister Stefano Pioli, non è ufficialmente in vendita. Ma può partire

Daniele Triolo

Cosa farà Rade Krunic in questa sessione estiva di calciomercato? Il Milan aveva rilevato il centrocampista bosniaco nell'estate 2019, versando 8 milioni di euro nelle casse dell'Empoli. Dopo una prima stagione con poche presenze e più ombre che luci, Krunic è stato impiegato molto spesso dal tecnico Stefano Pioli nell'annata appena trascorsa.

Magari non sempre da titolare, ma sicuramente come prima alternativa a centrocampo. Ad ogni modo, in caso di una buona offerta, nell'ordine dei 5-6 milioni di euro, il bosniaco potrebbe essere ceduto per fare cassa e consentire ai rossoneri di operare altri acquisti in entrata. C'è qualche club, attualmente, interessato a rilevare il cartellino di Krunic?

Predrag Risticvic, agente della Lion Sports Group, società che cura gli interessi di Krunic, ha rivelato, in una recente intervista a 'MilanNews24.com', come sulle tracce dell'ex empolese ci sia il Norwich City, che ha da poco festeggiato una nuova promozione in Premier League.

Krunic, secondo uno degli esponenti del suo entourage, avrebbe poi tante altre offerte dall'Inghilterra e dalla Germania. In Italia, il Torino si era interessato nello scorso mese di gennaio. Poi, però, non aveva più dato seguito ai negoziati. Per Risticvic, il centrocampista, dopo le vacanze, andrà in ritiro pre-campionato con il Milan poiché, al momento, una sua cessione non sarebbe contemplata.

Qualora, però, i 'Canaries' si presentassero con un'offerta in contanti alle casse del club di Via Aldo Rossi, la società rossonera la prenderebbe sicuramente in considerazione.