Calciomercato Milan – Krunic, interessante offerta del Friburgo: i dettagli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dai quotidiani ‘Tuttosport‘ e ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan sta valutando un’offerta interessante arrivata per Rade Krunic, classe 1993, centrocampista bosniaco prelevato la scorsa estate dall’Empoli per 8 milioni di euro.

L’offerta è del Friburgo, compagine della Bundesliga tedesca allenata da Christian Streich giunta all’8° posto in classifica nell’ultimo campionato. Il Milan può lasciar partire Krunic per non meno di 6,15 milioni di euro, ovvero l’importo registrato a bilancio per il bosniaco.

Il diktat, in casa rossonera, è sempre lo stesso: evitare a tutti i costi qualsiasi minusvalenza. QUESTA, PER ESEMPIO, È UNA BRILLANTE OPERAZIONE DEL DIAVOLO >>>