Calciomercato Milan – Krunic, decisione con calma sul futuro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in queste ore, conta di chiudere con il Chelsea per il ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese che ha già indossato la maglia rossonera nella stagione 2018-2019.

Con l’arrivo di Bakayoko, ha commentato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan, poi, deciderà con calma in merito il futuro di Rade Krunic, classe 1993, centrocampista bosniaco giunto in rossonero appena un anno fa per 8 milioni di euro dall’Empoli.

Krunic è corteggiato dal Torino e, negli ultimi giorni, specialmente dal Friburgo, compagine della Bundesliga tedesca. QUANTO POTRÀ SPENDERE IL MILAN SUL MERCATO? ABBIAMO SCOPERTO CHE … >>>