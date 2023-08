Calciomercato Milan – Il Fenerbahce prende Fred: Krunic è più lontano

Il campionato turco sta acquisendo sempre maggior visibilità. Non è un caso se molti ex giocatori della Serie A come ad esempio Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Nicolò Zaniolo, ora promesso sposo all'Aston Villa, Omar Colley e altri ancora giochino in Anatolia e molti altri li stiano seguendo come ha fatto recentemente Ante Rebic. Tra le offerte di calciomercato giunte recentemente in Italia vi è stata quella del Fenerbahce al Milan per Rade Krunic. La trattativa sembra essere saltata però a causa dell'acquisto di Fred del Manchester United.