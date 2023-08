Rade Krunic vorrebbe lasciare il Milan per il Fenerbahçe in questo calciomercato estivo, spinto anche dall'amico e connazionale Edin Dzeko

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rade Krunic , centrocampista del Milan che, pur avendo giocato titolare ieri sera nel 'Trofeo Silvio Berlusconi' contro il Monza , potrebbe partire in questi giorni di calciomercato estivo. Il bosniaco, classe 1993 , ha infatti già accettato la proposta avanzatagli dai turchi del Fenerbahçe .

Calciomercato Milan: le ultime sul passaggio di Krunic al Fenerbahce

Il Fenerbahçe ha offerta a Krunic, infatti, un ricco contratto da oltre 3 milioni di euro netti a stagione. Va, però, ancora trovata l'intesa tra il club turco e il Milan. Che, a dir la verità, non vorrebbe vendere l'ex Empoli. Il tecnico Stefano Pioli, infatti, lo reputa importante per la sua mediana e per il futuro dei rossoneri.