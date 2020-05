Calciomercato Milan – Krunic, cessione possibile: c’è l’Udinese

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’, Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Il bosniaco, acquistato dai rossoneri la scorsa estate per 8 milioni di euro, non ha di certo lasciato il segno e potrebbe nuovamente cambiare casacca. Su di lui c’è l’Udinese che, con molta probabilità, si troverà a dover rinunciare sia a Rolando Madragora, destinato ad un ritorno alla Juventus, sia a Seko Fofana, già dato per partente a gennaio destinazione Shanghai Shenhua. Intanto ecco l’opinione di Carlo Ancelotti su Ralf Rangnick, continua a leggere >>>

