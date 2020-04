Calciomercato Milan – Krosche (ds Lipsia): “Werner? Ecco la situazione”

CALCIOMERCATO MILAN – Timo Werner, attaccante del Lipsia, è uno dei giocatori più chiacchierati nelle ultime settimane. Il suo futuro in Germania sembra tutt’altro che certo visti i tanti estimatori in giro per l’Europa, Milan compreso. Il direttore sportivo del club tedesco Markus Krosche, però, non la pensa nello stesso modo a giudicare dalle sue dichiarazioni. Ecco cosa ha detto: “Nessuna decisione per il futuro del ragazzo è stata presa. Non abbiamo ricevuto richieste e lui si sente molto a suo agio a Lipsia. Poi vedremo”. Intanto un dirigente dell’Udinese ha fatto il punto sull’obiettivo rossonero Musso, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓