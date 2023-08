Calciomercato Milan – Difensore: Koulierakis nuovo obiettivo

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale: dopo l'uscita di Gabbia verso il Villarreal, la dirigenza rossonera dovrà cercare un nuovo prospetto da inserire in rosa. Il profilo potrebbe essere quello di un giovane giocatore, magari da far crescere nel futuro. Ecco l'ultimo nome.

Calciomercato Milan, Koulierakis nuovo nome

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, negli studi di Sky Sport ha parlato del nuovo obiettivo del Milan, ovvero Konstantinos Koulierakis del Paok. Il giovane difensore è un 2003 cresciuto a Salonicco, dove ha debuttato in questa stagione. Per lui un totale di 31 presenze fra tutte le competizioni, con anche due gol e un assist. Koulierakis ha anche già esordito nella nuova stagione, con due apparizioni nei preliminari di Conference League. Per il Milan, si legge, non sarebbe facile arrivare a Koulierakis, per il quale il Paok avrebbe già chiesto 10 milioni di euro. Continua la ricerca del difensore da parte del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco la possibile alternativa a Calafiori