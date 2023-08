Calciomercato Milan – Ecco quanto serve per Koopmeiners: le ultime news

Teun Koopmeiners è un obiettivo di calciomercato del Milan. Secondo Nicolò Schira, ecco a che cifra potrebbe andare via dall'Atalanta

Non finisce più di stupire il mercato dei rossoneri che stanno progettando un altro colpo sorprendente. Infatti, a seguito dei nuovi innesti presi sul calciomercato che hanno reso il Milan ancora più forte ora potrebbe esserci anche Teun Koopmeiners dell' Atalanta . Infatti quella che sembrava essere una semplice suggestione sta prendendo sempre più forma e ora potrebbe essere giunto il momento propizio per una prima offerta.

Calciomercato Milan, la Dea apre alla cessione di Koopmeiners: ecco le richieste

A seguito degli acquisti messi a segno dal Diavolo la squadra milanese si è rinforzata parecchio. L'obiettivo della rosa di Stefano Pioli è quello di giocarsi il campionato con i cugini e con il Napoli che ha da poco sostituito il partente Kim Min Jae. Per rendere la squadra ancora più competitiva servirebbe, secondo la società, un nuovo centrocampista di spessore in grado di legare i reparti e di aiutare in entrambe le fasi di gioco.