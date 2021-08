Calciomercato Milan – Kjaer, si va verso il rinnovo: cifre e dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Simon Kjaer, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, rinnoverà con i rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, oltre agli acquisti pensa anche di rinnovare il contratto di Simon Kjaer. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'accordo tra il numero 24 danese ed il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2022. Pertanto, il prolungamento del difensore centrale è uno degli argomenti assoluti prioritari in casa rossonera, al pari di quello del contratto di Franck Kessié.

Il Milan dovrà studiare la formula più adatta per il rinnovo del contratto di Kjaer in questo calciomercato estivo, per sfruttare anche gli sconti del Decreto Crescita. Kjaer è in rossonero dal gennaio 2020, ma è in Italia dall'estate 2019, quando arrivò all'Atalanta dal Siviglia. Se con Gian Piero Gasperini, a Bergamo, aveva giocato pochissimo, faticando ad imporsi, al Milan con Stefano Pioli il centrale scandinavo è diventato leader. Una colonna in campo e nello spogliatoio.

Kjaer, che i tifosi rossoneri vorrebbero vedere insignito della fascia di capitano in questa stagione, ha guadagnato 500mila euro netti da gennaio a giugno 2020. Quindi, dopo il riscatto dal Siviglia a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro la scorsa estate, il suo stipendio è salito a 1,2 milioni di euro netti l'anno. Il Milan pensa di offrirgli un adeguamento di stipendio fino a 1,5, con durata del nuovo accordo, però, fissata al 30 giugno 2023.

Difficile, infatti, che venga proposto un contratto pluriennale al giocatore secondo la 'rosea'. La policy del Milan di Elliott per gli ultratrentenni è chiara, poi si fa sempre una valutazione caso per caso. L'idea del Milan per Kjaer è di partire, per ora, con un rinnovo fino al 2023 e poi si vedrà. Milan, per la trequarti spunta un'idea innovativa. Le ultime >>>