Calciomercato Milan – Kjaer, la strada per il rinnovo è in discesa

Le ultime sul calciomercato del Milan: Simon Kjaer ha parlato del suo futuro. La strada per il rinnovo sembra essere in discesa

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Simon Kjaer . Come viene riportato da Tuttosport, il difensore ha parlato dal ritiro della nazionale danese: "Se sono più vicino al rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero . Ho passato così tanti momenti nel calcio, che non mi concentro su questo aspetto. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare".

Da queste parole sembra chiara la volontà di Kjaer di restare in rossonero. Il Milan è soddisfatto del rendimento dell'ex Atalanta e dunque non dovrebbero esserci grossi problemi per la firma, anche perchè ci sono stati già dei primi approcci alla fine di agosto. Discorso diverso invece per Franck Kessie e Alessio Romagnoli: il Milan non ha intenzione di fare offerte superiori rispetto a quanto preventivato.