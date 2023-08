Calciomercato Milan – Flirt tra Genoa e Kjaer: i liguri ci provano

Simon Kjaer, difensore danese del Milan,è un nuovo obiettivo di calciomercato del Genoa che ha un importante bisogno di rinforzi in difesa

La stagione di Serie A è finalmente iniziata e la prima giornata sta volgendo al termine. Intanto di cose ne abbiamo viste: le doppiette di Osimhen, di Lautaro, di Belotti e di Candreva, la traversa e la rete di Charles De Ketelaere contro il Sassuolo e la vittoria per 1-4 della Fiorentina sul Genoa. Le aspettative del grifone erano certamente diverse in quanto ha svolto un'intensa sessione di calciomercato dove si è rinforzato molto sopratutto nel reparto offensivo con l'innesto di Retegui. Tuttavia le prime due partite ufficiali (Modena e Fiorentina) hanno denotato delle importanti lacune difensive. Proprio per questo motivo il Genoa vorrebbe intervenire sul calciomercato pensando a Simon Kjaer del Milan.