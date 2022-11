Calciomercato Milan – Tutti pazzi per Kiwior: quanta concorrenza

Il Milan che lo scorso anno aveva chiuso la Serie A con una difesa solida, ha dato segnali di scricchiolare li dietro, almeno nella prima parte del campionato. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero sondare il calciomercato alla ricerca di un profilo difensivo. Un nome che si sta facendo in questo periodo è quello di Jakub Kiwior .

Su Kiwior anche Juventus e Napoli

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, su Jakub Kiwior ci sarebbero tantissime squadre. La Juventus sarebbe interessata e avrebbe da tempo contattato lo Spezia. Il polacco troverebbe molti compagni di nazionale e andrebbe a sostituire Leonardo Bonucci. Occhio anche al Napoli, che aveva mostrato interesse già in estate. Stessa cosa per il Milan, che ha già parlato con lo Spezia per i prestiti di Caldara e Maldini. Una concorrenza molto folta per i rossoneri. Van Basten: "Il Milan di Capello più forte di quello di Sacchi".