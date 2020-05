Calciomercato Milan – Kessie torna nel mirino del Napoli di Gattuso

CALCIOMERCATO MILAN – La stima di Gennaro Gattuso per Franck Kessie è nota da tempo. L’ivoriano è sempre stato elogiato dal tecnico ai tempi del Milan. E adesso pare sia tornato l’interesse del Napoli per il centrocampista rossonero.

Kessie non rientra nei progetti del Milan per il futuro, visto che in queste stagioni l’ivoriano non ha avuto un impatto particolarmente decisivo. Gli è sempre mancato il salto di qualità, pur dimostrando potenziale. Dalle ultime indiscrezioni si parla di un rinnovato interesse del Napoli per Kessie.

Complice la stima di Gattuso, l’operazione potrebbe essere imbastita. In via Aldo Rossi chiedono almeno 20 milioni di euro per il cartellino dell’ex Atalanta. Tutte operazioni da valutare, anche perché prima gli azzurri di ADL dovrebbero pensare alla cessione di Allan. Per sostituire il brasiliano, oltre a Kessie, ci sarebbe Jordan Veretout, il quale sarebbe addirittura il primo della lista. Intanto ecco gli ultimissimi nomi emersi per il Milan del futuro >>>