Calciomercato Milan – Kessié, sono i giorni del rinnovo: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié verso il nuovo contratto con il Diavolo. Incontro mercoledì tra manager e dirigenti

Il Milan vuole trattenere Franck Kessié, rinnovandogli il contratto, già in questa sessione di calciomercato. Per fare in modo che ciò accada, però, servirà un incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara, dirigenti rossoneri, e George Atangana, manager del centrocampista ivoriano.