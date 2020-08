Calciomercato Milan – Kessie, si lavora al rinnovo: le novità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, George Atangana, procuratore di Franck Kessie, nella giornata di ieri è stato a Casa Milan per parlare del suo assistito. Prima del lockdown la cessione del centrocampista sembrava certa a causa soprattutto del rapporto con i tifosi, che l’hanno fischiato più volte a San Siro, ma ora le cose sono cambiate.

Kessie, infatti, ha avuto una trasformazione tecnica e fisica grazie al lavoro di Stefano Pioli, e quindi l’ivoriano è uno dei giocatori chiave nel 4-2-3-1 varato dal tecnico. L’obiettivo del Milan, dunque, è quello di rinnovare il contratto di Kessie, che, ricordiamo, scade nel 2022.

ELLIOTT, PRONTI 100 MILIONI PER IL MERCATO