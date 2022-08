Calciomercato Milan – Kessie rischia la non registrazione dal Barcellona

Sarebbe clamoroso, Kessie potrebbe lasciare subito a zero il Barcellona in questo calciomercato, dopo aver detto addio al Milan due mesi fa.

Stefano Bressi

Clamorosa, ma vera, l'ipotesi per cui Franck Kessie, che in questo calciomercato ha lasciato a zero il Milan, potrebbe non essere tesserato dal Barcellona e ritrovarsi dunque svincolato. Come lui, anche Andreas Christensen, danese classe 1996. I due, infatti, dovrebbero essere registrati dal Barcellona entro sabato, quando è previsto l'inizio del campionato. Secondo quanto riferisce ESPN, nel caso in cui questo non dovesse accadere, entrambi avranno la possibilità di andare via a zero.

La clausola che libera Kessie

Anche tutti gli altri acquisti del Barcellona e gli ultimi rinnovi di contratto non sono stati registrati, ma la differenza è che l'ivoriano classe 1996 e il difensore sono arrivati a zero e quindi è previsto che possano liberarsi gratuitamente prima che il mercato chiuda. Il presidente blaugrana continua a dispensare ottimismo sulla registrazione di tutti e sette i giocatori, ma il tempo stringe e cresce un po' di preoccupazione. Nel peggiore dei casi, ovvero quello in cui entro sabato Kessie non sia registrato, è previsto un incontro con gli agenti per cercare di non arrivare a liberare i giocatori a zero, essendoci comunque tempo fino a fine mese. Sarebbe però ovviamente un rischio.

La situazione del Barcellona

Quest'estate il Barcellona ha speso oltre 150 milioni sul mercato, ma ha raccolto 600 milioni vendendo il 25% dei propri diritti televisivi per 25 anni e una partecipazione del 24,5% dei Barça Studios recentemente. Tuttavia, questa somma non sembra bastare al Barcellona per poter registrare tutti gli acquisti e i rinnovi di contratto. Potrebbero quindi non essere registrati tutti, ma solo in parte. Dipende da alcune combinazioni. Ecco perché il Barcellona sta cercando di vendere un altro 24,5% degli Studios e cercando di rivedere gli stipendi di alcuni giocatori. Già la scorsa estate era successa la stessa cosa. La società si augura che basti questo a registrare tutti, ma non è detto.

Kessie, ipotesi ritorno al Milan?

E se Kessie quindi si dovesse liberare nuovamente a zero, cosa succederebbe? Ovviamente dovrebbe trovare una nuova squadra e qualcuno sta già ipotizzando che possa tornare al Milan, accettando l'offerta rossonera. La squadra meneghina non ha ancora preso un centrocampista, ma resta comunque un'ipotesi molto difficile. Intanto ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni Moro >>>