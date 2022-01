Calciomercato Milan – Kessié, rinnovo possibile! Le ultime news

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, il cui contratto scadrà il 30 giugno prossimo, potrebbe rinnovare! I dettagli

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista del Milan, potrebbe non andare via nella prossima sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il contratto del centrocampista ivoriano, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno e, al momento, non è stato ancora rinnovato. Motivo per cui, finora, si è sempre pensato come Kessié avesse deciso di andare via e provare una nuova esperienza. In tornei diversi e con squadre che avrebbero potuto offrirgli più del Diavolo.

Per la 'rosea', invece, c'è un possibile riavvicinamento di Kessié al Milan. Il Diavolo, come noto, gli ha offerto un contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2026. Una proposta prima accolta con entusiasmo e, subito dopo, snobbata. Nessun segnale, dal manager George Atangana e da Kessié, è arrivato dopo l'offerta contrattuale dei rossoneri. Pur considerata dal club di Via Aldo Rossi la più ricca possibile in tempi di sostenibilità finanziaria.

Un'offerta che, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, resta sempre sul tavolo di Kessié. Che non ha altre offerte. Al momento, per essere più chiari, non ce ne sono di altrettanto concrete. Fosse così, infatti, l'ivoriano avrebbe già probabilmente firmato un nuovo accordo con un altro club. Si può immaginare, dunque, che le promesse di un contratto milionario che il centrocampista si aspettava dopo lo scorso torneo si siano ridimensionate dopo la prima parte di questa stagione.

Dove Kessié ha fatto, sì, bene, ma non brillando. Soprattutto in Champions League. Il PSG riflette, lo stesso fanno in Premier League. E dunque Kessié ha iniziato a ripensare al proprio futuro. Niente è ancora stato deciso, Atangana continua a flirtare con altri club. E non è detto che il numero 79 faccia retromarcia, decidendo di firmare con i rossoneri. Ma tutte le vie restano percorribili. Compresa quella di una nuova firma di Kessié con il Milan prima del calciomercato estivo 2022.

Che deciderà di fare, ora, Kessié? Aspetterà ancora un'offerta estera da 8 milioni di euro netti a stagione? Magari deciderà di cambiare maglia a parità di condizioni economiche e solo per una scelta professionale? Oppure ancora continuerà nel Milan, che torna a essere un'opzione più concreta di qualche settimana fa, e mai da interpretare come una scelta di ripiego.