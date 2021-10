Calciomercato Milan – Kessie, ora si rischia lo strappo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il rinnovo di Franck Kessie diventa sempre più complicato. C'è il rischio di uno strappo

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie . Sembrava una passeggiata, considerando le parole dell'ivoriano alla Gazzetta dello Sport: "Voglio rimanere a vita al Milan", ma le cose stanno andando in maniera diversa. Con il passare dei mesi infatti non c'è stato alcun accordo e dunque a questo punto l'ipotesi più probabile è che vada finire come con Donnarumma e Calhanoglu.

In questo inizio di stagione Kessie ha avuto degli alti e bassi nel rendimento, sintomo del fatto che non è sereno. Tutti gli incontri avuti con George Atangana non hanno avuto risultati e quindi non è neanche esclusa una cessione a gennaio. Questa ovviamente è un'ipotesi estrema, con Pioli che spera di poter disporre del suo centrocampista per tutta la stagione, ma questo punto tutto può succedere. Le prossime settimane saranno decisive. Intanto il Milan pensa al nuovo attaccante: due bomber nel mirino.