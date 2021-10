Calciomercato Milan – Kessié offerto all’Inter: la risposta nerazzurra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: George Atangana ha offerto il cartellino di Franck Kessié all'altra squadra di Milano. Il punto

Daniele Triolo

La sessione estiva di calciomercato2022 può portare Franck Kessié a parametro zero dal Milan all'Inter? Ne hanno parlato il 'Corriere della Sera' e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Questo perché, a quanto pare, George Atangana, procuratore del centrocampista ivoriano, avrebbe offerto il suo assistito al club nerazzurro per la stagione 2022-2023. E non è la prima volta che succede in questi mesi.

Secondo il 'CorSera', le pretese economiche di Atangana per il nuovo contratto di Kessié (almeno 8 milioni di euro netti a stagione) non si sposano con la politica di contenimento dei costi che vuole adottare l'Inter. Ed anche la 'rosea', in fin dei conti, spiega come, con questi presupposti, i dirigenti nerazzurri Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non vogliano entrare nella presumibile asta al rialzo per lo stipendio di Kessié.

Anelato, per giunta, anche da qualche top club in Europa, come PSG e Liverpool. È vero, ha ricordato il massimo quotidiano sportivo nazionale, che nel 2019 l'Inter tentò di portare Kessié in nerazzurro. Ma fu una precisa richiesta dell'allora tecnico Antonio Conte, suo estimatore. Valutato, all'epoca, 25 milioni di euro, Kessié rimase al Milan in quel calciomercato perché si arenò subito la trattativa, impostata su uno scambio alla pari con uno tra Matteo Politano, Roberto Gagliardini e Matías Vecino.

Ad ogni modo, Kessié ora sembra pensare in grande. Nel calciomercato estivo, pertanto, appare destinato a lasciare il Milan ed il campionato di Serie A per inseguire ingaggi e palcoscenici superiori. Mercato, per il vice Brahim in arrivo la 'moncadata'! Le ultime news >>>