Calciomercato Milan – Kessie, la richiesta dell’ivoriano per il rinnovo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa al rinnovo di contratto di Franck Kessie. La richiesta dell'ivoriano

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Quando si parla di rinnovi si pensa a Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu , ma ci sono anche altri giocatori importanti. Su tutti Franck Kessie, ma attenzione anche a Davide Calabria e Alessio Romagnoli . Le trattative sono in corso, ma il tutto verrà approfondito al termine della stagione.

Per quanto riguarda Kessie, l'ivoriano ha chiesto 5 milioni di euro per il rinnovo. Il centrocampista è consapevole di aver fatto un salto di qualità nell'ultima stagione, e dunque si aspetta un riconoscimento da top player. Il Milan, dal canto suo, pensa di offrire una cifra inferiore. La volontà di entrambi, in ogni caso, è quella di continuare insieme. Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Diaz. Le ultime.