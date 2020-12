Calciomercato Milan – Kessie, in corso le trattative per il rinnovo | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il rinnovo di Kessie

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è molto concentrato sui rinnovi di contratto. In primo piano quelli di Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e non solo.

In programma c’è anche il rinnovo di Franck Kessié. L’ivoriano attualmente è sotto contratto con il club rossonero fino al prossimo 30 giugno 2022. Il Milan, però, vorrebbe blindarlo sin da subito con un nuovo accordo. L’agente di Kessie spinge per un adeguamento dello stipendio e le trattative sono in corso. La volontà del centrocampista è quella di continuare a vestire la maglia rossonera. Calciomercato Milan: Maldini ha scelto il nuovo difensore>>>