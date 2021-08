Calciomercato Milan – Kessie è tornato in Italia ieri. Ora il rinnovo | PM News

Franck Kessie, centrocampista del Milan, è tornato in Italia nella giornata di ieri. Ora si penserà al rinnovo di contratto

E' tornato Franck Kessie. Come appreso dalla nostra redazione, il centrocampista del Milan è tornato in Italia nella giornata di ieri. L'ex Atalanta ha usufruito di qualche giorno di riposo dopo le Olimpiadi disputate a Tokyo con la Costa D'Avorio. Kessie farà nella giornata di oggi tutti i controlli del caso per il coronavirus e poi si aggregherà alla squadra di Stefano Pioli probabilmente a partire dalla giornata di domani.