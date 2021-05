Calciomercato Milan – Kessie è intoccabile: il suo futuro è rossonero

Una delle poche certezze del calciomercato del Milan si chiama Kessie. L'ivoriano è certo di rimanere in rossonero. Il club non lo lascerà scappare.

Una delle poche certezze di calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie. Il contratto è in scadenza nel 2022, ma il Milan è già al lavoro per prolungarlo. L'ivoriano classe 1996 è uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli e non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che resterà al Milan. Oltre che fondamentale in campo, ormai Kessie è anche un leader nello spogliatoio. Si sente "Presidente" del Milan e vuole restare, come ha ribadito più volte lui stesso. Il Milan non vuole a sua volta lasciarlo scappare. Così, già nei prossimi mesi è molto probabile, scrive la Gazzetta dello Sport, che si possa arrivare a un accordo.