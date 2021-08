Calciomercato Milan – Kessie, Diavolo stupefatto dalla sua richiesta

Le ultime sul calciomercato del Milan: club rossonero stupefatto per le richieste dell'agente di Franck Kessie per il rinnovo

Anche il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan. Non c'è una rottura, ma la situazione si è complicata. Il club rossonero e l'ivoriano vogliono andare avanti insieme, ma le richieste dell'ivoriano e del suo agente sembrano aver spiazzato il Diavolo.

Secondo il quotidiano, infatti, l'agente George Atangana avrebbe chiesto addirittura 8,5 milioni (bonus compresi) per il rinnovo di Kessie con il Milan. La richiesta ha stupefatto Maldini e Massara, che non sono disposti a concedere una cifra così alta. La volontà del centrocampista potrebbe essere quella di arrivare in scadenza nel 2022 e di strappare così il miglior ingaggio possibile. Occhio al Psg e al Tottenham. Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...