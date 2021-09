Calciomercato Milan – Kessie, confermato l’interesse del Psg

Le ultime sul calciomercato del Milan: non si sblocca la situazione sul rinnovo di Franck Kessie. L'ipotesi Psg prende sempre più forma

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie, ma la fumata è sempre più complicata. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, non ci sono stati passi avanti sul rinnovo tra i rossoneri e il centrocampista. A questo punto diventa probabile che Kessie vada in scadenza o giugno o che possa essere ceduto addirittura a gennaio. Secondo la rosea trova riscontro l'interesse da parte del Psg, che potrebbe tentare l'affondo nelle prossime settimane. Calciomercato Milan, Theo Hernandez tra rinnovo e PSG: le ultime.