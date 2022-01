Calciomercato Milan – Kessié verso Barcellona. Ma ci prova la Juventus

Franck Kessié lascerà il Milan a zero nel prossimo calciomercato estivo. Per andare a Barcellona? A Torino potrebbero volerlo subito. Le news

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista del Milan, dovrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Il contratto dell'ivoriano con il Diavolo, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno e, al momento, nulla lascia pensare che si possa arrivare ad un accordo tra le parti per il suo prolungamento.

Il manager di Kessié, George Atangana, ha infatti respinto la proposta del Milan di un contratto di cinque anni da 6 milioni di euro netti a stagione. Gli ultimi 'rumors' di calciomercato vorrebbero Kessié lasciare il Milan per il Barcellona: avrebbe, infatti, raggiunto un accordo verbale (nulla di scritto né di deciso) con i catalani dalla prossima stagione.

Kessié sarebbe pronto a firmare, con il Barça, un contratto fino al 30 giugno 2027 per uno stipendio di 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Attenzione, però, perché nelle ultime ore si sta facendo largo una voce di mercato clamorosa, che vorrebbe anche la Juventus sulle tracce del numero 79 rossonero. E lo vorrebbe subito.

La 'Vecchia Signora', secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, starebbe lavorando sotto traccia per arrivare a Kessié già in questa sessione di calciomercato di gennaio. Certo, la strada non è in discesa, per due motivi. Il primo è la concorrenza di tanti top club europei (oltre al Barcellona, anche Tottenham e PSG).

Il secondo è che Kessié non rinnova con il Milan perché vuole 8 milioni di euro netti a stagione, mentre nel nuovo corso bianconero il tetto salariale per gli ingaggi più pesanti (vedi quello di Dusan Vlahovic) è fissato a 7 ed oltre non si intende derogare. Anche Paulo Dybala, in tal senso, è avvisato. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI