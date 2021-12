Calciomercato Milan – Kessié via a zero come Donnarumma e Calhanoglu

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Franck Kessié, classe 1996, non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club rossonero

Franck Kessié rischia di diventare una vera e propria sconfitta, sul terreno del calciomercato , per la dirigenza del Milan . Nonostante le rassicurazioni che il centrocampista ivoriano aveva fatto a fine luglio, nel periodo in cui era impegnato alle Olimpiadi di Tokyo ("Tifosi del Milan, state tranquilli, sono un uomo di parola: torno e sistemo tutto per il rinnovo"), la firma sul nuovo contratto con il Diavolo non è mai arrivata.

Secondo 'Il Giornale' in edicola questa mattina, dunque, diminuiscono sempre di più le chance che Kessié rinnovi il suo accordo con il Diavolo. E, al contempo, crescono sempre di più le possibilità di un suo addio a costo zero come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. I quali, come si ricorderà, la scorsa estate scelsero PSG e Inter per proseguire la loro carriera. Kessié potrebbe finire in Premier League, dove lo corteggia il Tottenham più di tutti, o anche lui a Parigi insieme all'ex portiere rossonero. Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>