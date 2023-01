Calciomercato Milan – Nuovo nome per la porta: un ex Liverpool nel mirino

Un nuovo nome è uscito nelle ultime ore per quanto riguarda il capitolo portiere del Milan. Si tratta di un ex Liverpool

Fabio Barera

Senza dubbio la questione portiere è una delle più spinose in casa Milan. La lungodegenza di Maignan sta complicando seriamente i piani dei rossoneri, che non si aspettavano di certo di perderlo così a lungo. La sua assenza pesa parecchio sulle prestazioni e sui risultati del Diavolo, che senza il francese è entrato in difficoltà.

Alle sue spalle ci sono Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante, entrambi in scadenza a giugno, che quasi sicuramente non firmeranno alcun rinnovo. E poi c'è il colombiano Devis Vasquez, arrivato a Milanello in questa sessione di mercato, che però parte indietro nelle gerarchie.

Milan, proposto Loris Karius per la porta — E allora ecco che, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, si staglia la possibilità di vedere un altro portiere al Milan. Sembrerebbe infatti che alla dirigenza rossonera sia stato proposto Loris Karius, che accetterebbe di buon grado un trasferimento in Italia. Il tedesco si è svincolato da poco dal Newcastle, club con cui non è mai sceso in campo.