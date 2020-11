Calciomercato Milan – Kamara visionato dal Liverpool | News

Calciomercato Milan: sfuma il francese Kamara?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Boubacar Kamara, classe 2000, difensore centrale francese dell’Olympique Marsiglia, è il nuovo nome sulla lista della spesa del Liverpool di Jürgen Klopp. Kamara, che in passato è stato seguito anche dal Milan, potrebbe infatti essere l’elemento prescelto dai ‘Reds‘. Motivo? La sostituzione dell’infortunato Virgil van Dijk nella prossima sessione invernale di calciomercato. Sotto contratto con l’OM fino al 30 giugno 2022, Kamara può trasferirsi nella Merseyside per 40 milioni di euro. CALCIOMERCATO MILAN, ALTRA PISTA TRANSALPINA PER MALDINI E MASSARA >>>