Calciomercato Milan – Kamara piace, ma il prezzo è un problema

Il Milan è molto interessato a Kamara sul calciomercato, ma c'è distanza con la valutazione del Marsiglia. Le ultime notizie.

Sarebbe per il Milan un rinforzo importante dal calciomercato per centrocampo e difesa, Boubacar Kamara. I rossoneri sono molto interessati e continuano a monitorare la situazione, ma l'operazione è veramente difficile che possa andare in porto. Kamara, francese classe 1999, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, ha una valutazione altissima. La richiesta del Marsiglia è infatti di ben 37 milioni. Una cifra che i rossoneri ritengono fuori portata per un ragazzo così giovane e che tra un anno si potrà prendere a zero. Secondo il CorSport, qualora il Marsiglia dovesse abbassare le richieste, allora Kamara potrebbe diventare un'opzione importante per i rossoneri. Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi sul mercato del Milan.