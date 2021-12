Calciomercato Milan – Kamara piace anche al Manchester United

Kamara è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per il centrocampo, ma è nel mirino anche del club inglese. Le ultime.

A fine stagione il contratto di Boubacar Kamara con il Marsiglia scadrà e il Milan ci sta seriamente pensando come colpo di calciomercato a costo zero. Sul francese classe 1999 però ci sono anche tanti altri club. Da tempo il direttore generale della Roma sta parlando con il suo agente. Difficile arrivarci già a gennaio, visto che il club francese non abbassa le pretese e continua a chiedere 25 milioni. Il giocatore ascolta le offerte migliori e potrà già accordarsi per il prossimo anno. Su di lui c'è anche il Manchester United, fortemente interessato, scrive Repubblica, e al momento favorito per offrire l'ingaggio più alto. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>