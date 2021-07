Calciomercato Milan – Kamara non rinnova, ma occhio alla Lazio

Boubacar Kamara, talento del Marsiglia, non rinnoverà il contratto con i francesi in questa sessione di calciomercato. Piace a Milan e Lazio

Carmelo Barillà

Boubacar Kamara, talento del Marsiglia, cambierà squadra in questa sessione di calciomercato: Milan e Lazio sono molto interessate al giocatore. Centrocampista centrale, capace di adattarsi anche come difensore, il classe 1999 ha un contratto in scadenza con i francesi nel 2022 e non intende rinnovarlo.

Come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito, Kamara piace molto al Milan, a prescindere dal ritorno di SandroTonali, ormai definito (qui i dettagli), e dai tentativi per riportare in rossonero Tiémoué Bakayoko. Il francese piace anche ad alcuni club inglesi.

Ma occhio alla new entryLazio. Kamara potrebbe essere l’uomo giusto davanti alla difesa, con Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati. Biancocelesti che potrebbero giocarsi la carta GonzaloEscalante. Il mediano argentino piace al Marsiglia, che potrebbe "alleggerire" il prezzo del cartellino di Kamara. Chiaramente ci sarebbe da concordare un conguaglio in favore dell'OM.

Quel che pare certo, ad oggi, è che Kamara non rinnoverà il contratto con il Marsiglia e cambierà squadra in questa sessione di calciomercato: Milan e Lazio proveranno così ad assicurarsi uno dei migliori talenti francesi in circolazione. Intanto ecco le notizie più importanti di oggi sul mercato del Milan >>>