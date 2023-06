Calciomercato Milan – Le ultime su Kamada: ecco quando arriva

Terminato il ciclo di amichevoli con il suo Giappone , Daichi Kamada è ormai pronto a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il calciatore nipponico è atteso entro la fine di giugno in Italia, dove potrà siglare il suo patto con il Diavolo. De facto, l'ormai ex Eintracht Francoforte - andato via a zero - diventerà ufficialmente il primo acquisto del calciomercato estivo dei rossoneri.

Calciomercato Milan - Pioli attende Kamada

Con le sue singolari qualità tecniche, Kamada sarà un'arma in più nell'arsenale offensivo di Stefano Pioli, il quale potrà allenarlo sin da subito nella preparazione estiva in vista della seguente stagione. Il classe '96 sarà il primo nome in entrata sotto la direzione Moncada-Furlani, sebbene gli ex del Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara, avessero già preparato un ottimo terreno per la fumata bianca. Tonali tra Milan e Newcastle: le ultime >>>