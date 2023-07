Calciomercato Milan – Per Kamada rispunta il Napoli: le ultime news

Daichi Kamada , obiettivo di calciomercato del Milan in questa sessione estiva, alla fine potrebbe vestire la maglia del Napoli nella stagione 2023-2024 . Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di quest'eventualità. Il centrocampista giapponese, classe 1996 , si è svincolato dall' Eintracht Francoforte e aveva già colpito gli scout azzurri nel doppio confronto disputato nell'ultima edizione di Champions League .

Kamada, sedotto e abbandonato dal Milan, può andare al Napoli

Un affare, dunque, che per il Napoli è sembrato evaporare quando il Milan, a maggio ancora comandato - in sede di mercato - da Paolo Maldini e Frederic Massara, si è avvicinato al suo entourage. L'addio, però, di entrambi al Milan ha cambiato qualcosa, se non tutto. E, intanto, il Napoli ha ripreso a sondare il terreno con l'agente di Kamada, Roberto Tukada, per capire quale fosse la situazione del suo assistito.