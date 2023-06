Calciomercato Milan – Kamada e Loftus-Cheek restano obiettivi rossoneri

Daichi Kamada e Ruben Loftus-Cheek rimangono obiettivi del Milan per il calciomercato estivo anche senza Paolo Maldini e Frederic Massara

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan ora che il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale , sembra sul punto di licenziare il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara per affidare la gestione delle operazioni a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada .

Calciomercato Milan, Kamada arriverà in rossonero

Come cambieranno le strategie del Milan nel calciomercato estivo? Per la 'rosea', Daichi Kamada non smetterebbe di essere un obiettivo rossonero. Anzi, è molto vicino al Milan, a prescindere. L'accordo con il trequartista giapponese, classe 1996, sulla base di un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027 è virtualmente chiuso.