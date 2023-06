Calciomercato Milan – Kamada arriverà: entro fine mese sarà rossonero

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, sottolineando come Daichi Kamada sia uno dei calciatori più vicini ad essere acquistati. Il centrocampista offensivo giapponese, classe 1996, ha infatti raggiunto da tempo un accordo con i rossoneri per un contratto di quattro anni, con scadenza 30 giugno 2027, da 3 milioni di euro netti a stagione. Perché, allora, non è stato ancora annunciato?