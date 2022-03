Calciomercato Milan – Kalulu vale oro: rinnovo pronto, stipendio doppio

Pierre Kalulu, difensore del Milan, presto prolungherà il suo contratto e guadagnerà il doppio. Meritato, visto le prove sul campo

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un articolo a Pierre Kalulu, difensore del Milan, consacrato definitivamente tra i titolari della formazione di Stefano Pioli dopo l'ottima prova offerta domenica scorsa allo stadio 'Maradona' contro il Napoli. Prelevato nell'estate 2020 dalle giovanili dell'Olympique Lione per appena 480mila euro, Kalulu, arrivato come terzino destro, è cresciuto tantissimo in questi due anni. Affermandosi, oltretutto, anche nel ruolo di difensore centrale.

Kalulu, in Napoli-Milan, ha seguito alla lettera le indicazioni di mister Pioli, anestetizzando in anticipo Victor Osimhen in coppia con Fikayo Tomori. Una missione compiuta in pieno, dando prova di affidabilità, al termine di una prestazione all'insegna della personalità e dell'attenzione sul terreno di gioco. Kalulu non è più una scommessa, ma una certezza del Milan in piena lotta per la vittoria dello Scudetto.

La crescita esponenziale di Kalulu non è passata inosservata, soprattutto alla dirigenza rossonera. Giocasse in qualche squadra di medio-alta classifica della Ligue 1 francese, ha commentato 'Tuttosport', il valore di mercato di Kalulu sarebbe piuttosto alto. Non è facile, infatti, trovare in giro un classe 2000 capace di giocare con la sicurezza di un veterano e che si sappia far trovare sempre pronto in ogni occasione. Ogni qualvolta viene chiamato in causa.

Oggi, dunque, il cartellino di Kalulu, per il Milan, vale almeno 20 milioni di euro. Ma non c'è alcuna intenzione, da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, di cederlo. Anzi. Presto prolungherà il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2026; l'ingaggio passerà da 500mila euro netti a stagione a un milione di euro netto all'anno più bonus. Milan, spunta un'alternativa a Sanches. Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI