Calciomercato Milan – Kalulu può firmare il contratto già oggi

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a ‘Sky Sport‘, il terzino destro francese Pierre Kalulu, classe 2000, dopo aver svolto le visite mediche con il Milan presso la clinica ‘La Madonnina‘ ed ottenuto l’idoneità sportiva al ‘Centro Ambrosiano‘, potrebbe firmare già oggi, a ‘Casa Milan‘, il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al club di Via Aldo Rossi. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI D’AMORE DI ISMAËL BENNACER PER IL MILAN >>>

