Calciomercato Milan – Kaio Jorge, il punto sulla trattativa

Il Milan fa sul serio per Kaio Jorge come rinforzo in attacco dal calciomercato. Martedì scorso il summit. Ecco tutte le ultime e i dettagli.

Stefano Bressi

Potrebbe essere l'affare del calciomercato estivo per il Milan, l'acquisto di Kaio Jorge. I rossoneri stanno facendo seriamente per l'attaccante brasiliano classe 2002 del Santos. Ovviamente non c'è nulla di facile in questa operazione, ma i rossoneri ci stanno provando. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, nella giornata di martedì ci sarebbe stato un incontro con l'entourage del ragazzo. In quell'occasione si è parlato delle cifre necessarie per aggiudicarselo. Ha una clausola da 77 milioni, ma ha anche il contratto in scadenza a dicembre.

Ciò significa che, potenzialmente, può già accordarsi a zero con qualsiasi altro club. I rossoneri, però, vorrebbero fare un colpaccio da novanta e anticipare già all'estate, anche pagando una piccola somma. Si dovrebbe poter chiudere sui 10/12 milioni, anche se per ora il Santos non sembra molto felice di lasciarlo andare in anticipo. Inoltre, non bisogna dimenticare che la stessa cifra servirebbe come commissione alla firma per gli agenti. Un totale, minimo, di circa 20 milioni. Non bisogna inoltre dimenticare la concorrenza: in vantaggio c'è il Napoli, già da tempo sull'attaccante. Intanto ecco il punto della nostra Redazione su Cutrone >>>