Calciomercato Milan – Kabak, lo Schalke 04 abbassa le pretese / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Kabak, si abbassa il prezzo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nel corso del calciomercato di gennaio il Milan proverà a rinforzare la difesa. Ormai questa sembra essere una certezza. Uno dei nomi principali candidati a un trasferimento in rossonero è Ozan Kabak, difensore turco classe 2000 dello Schalke 04. A lasciargli spazio potrebbero essere Mateo Musacchio e Leo Duarte, ma anche Matteo Gabbia.

Già in estate il Diavolo ci ha provato fino all’ultimo, ma lo Schalke si è sempre rivalso della clausola rescissoria da 45 milioni fissata per il centrale. Secondo quanto filtra in Spagna, ora le cose potrebbero essere cambiate. Il Milan insiste su Kabak, ma le richieste potrebbero essere diverse e più vantaggiose per il Diavolo.

Lo Schalke, in crisi economica, potrebbe chiedere “solo” 25 milioni per lasciarlo andare. Il Milan potrebbe “approfittare” della situazione per ottenere anche un ulteriore sconto, magari per quanto riguarda la formula del pagamento. Ormai Kabak ha abbondantemente convinto gli osservatori rossoneri, che lo reputano uno dei talenti più importanti del panorama calcistico in difesa.

