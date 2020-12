Calciomercato Milan – Kabak è la priorità in difesa | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Kabak

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – L’obiettivo del Milan è quello di acquistare un difensore centrale in vista del mercato di gennaio. Tanti i nomi seguiti, ma secondo quanto riferito da SportMediaset, in pole position c’è Ozan Kabak, calciatore dello Schalke 04.

In avanti, invece, nonostante le difficoltà di Ante Rebic e Rafael Leao nel ruolo di prima punta, non dovrebbe arrivare un vice di Zlatan Ibrahimovic. Per la dirigenza rossonera, infatti, le priorità in questo momento sono altre. Calciomercato Milan: colpo Luis Alberto. Contatti con la Lazio. VAI ALLA NOTIZIA>>>