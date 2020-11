Calciomercato Milan – Kabak, anche il PSG sulle sue tracce | News

Calciomercato Milan: altra insidia per Kabak

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, classe 2000, è, come noto, uno dei principali obiettivi del Milan per il mercato di gennaio. Il difensore centrale turco, attualmente allo Schalke 04, è sul taccuino dei dirigenti del club di Via Aldo Rossi ormai da un paio di sessioni di calciomercato.

Ora Ozan Kabak potrebbe vestire finalmente la maglia del Milan, ad inizio 2021. I ‘Königsblauen‘, infatti, potrebbero cederlo subito, per 20-25 milioni di euro, vista la pessima stagione in Bundesliga, con l’ultimo posto in classifica. Il Milan, però, dovrà accelerare i tempi se vorrà mettere le mani sull’ex Galatasaray.

Oltre al Liverpool di Jürgen Klopp, infatti, anche il PSG di Thomas Tuchel si sarebbe messo sulle sue tracce. Senza dubbio due contendenti ostiche per i rossoneri. CALCIOMERCATO MILAN, PÉPÉ IN ROSSONERO? LE ULTIME >>>