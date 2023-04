Calciomercato – Dalla Spagna: “Milan e Juventus su Laporte”

Sebbene la sessione estiva di calciomercato non abbia ancora aperto i battenti, diverse società sarebbero già al lavoro per non farsi trovare impreparate. Tra queste c'è anche il Milan, che sembrerebbe aver messo gli occhi su un difensore del Manchester City, nonostante una concorrenza parecchio agguerrita, proveniente non solo dall'Italia, ma anche dall'estero.