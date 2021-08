Calciomercato Milan – Juventus, alcuni esuberi interessanti in uscita

La Juventus è pronta a salutare alcuni giocatori e il Milan potrebbe approfittarne sul calciomercato. Ecco di chi si tratta e le ultime.

Una sessione di calciomercato particolare, con tante idee e poche possibilità per Milan e Juventus . Se i rossoneri però si sono mossi molto bene e sono riusciti a fare mercato in entrata, i bianconeri sono totalmente bloccati. Nessuna operazione conclusa dalla Juve. La Vecchia Signora deve infatti prima cedere per poter acquistare. Sta inseguendo Manuel Locatelli da mesi, ma il Sassuolo per il classe 1998 chiede 35 milioni, che la Juve al momento non ha. Ecco perché potrebbero esserci delle cessioni e potrebbe interessare anche il Milan.

I bianconeri sono pronti a salutare alcuni giocatori, tra cui Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Per il gallese classe 1990 la richiesta è di 14 milioni, mentre per l'esterno del 1995 sono 15 i milioni di valutazione. Entrambi potrebbero interessare al Milan, qualora i rossoneri non trovassero altre soluzioni. La partenza di entrambi, potrebbe sbloccare per la Juve anche l'arrivo di Miralem Pjanic. Il bosniaco classe 1990 è in partenza dal Barcellona, che chiede 20 milioni per lasciarlo andare. Occhio però, perché anche il Milan era interessato a lui. Intrecci di mercato. Milan, si cerca la formula adatta per acquistare Florenzi.