Calciomercato Milan – L’ex obiettivo Onana ad un passo dal Lens

Dopo le trattative di calciomercato, non andate a buon termine, per portare Onana al Milan, il centrocampista è ora vicino al Jean Lens

L'ex Lille rappresentava un profilo congeniale a ciò che Maldini e Massara stavano cercando: un giovane da sgrezzare che potesse arrivare a Milano a fronte di una spesa contenuta. Nonostante l'apprezzamento verificato e dimostrato, il Milan ha poi virato su Aster Vranckx e, di conseguenza, altri club si sono fiondati sul giocatore; nelle scorse ore si è parlato principalmente di Cremonese e Spezia , ma il futuro di Onana sembrerebbe dover essere ancora in terra transalpina.

Come infatti riporta il giornalista Luca Bianchin, il Lens sarebbe molto vicino all'acquisizione di Junior Onana. Dopo che i rossoneri hanno abbandonato la pista, Les Sang et Or hanno scelto di puntare sulle qualità del calciatore africano.